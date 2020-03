Napoli, spari contro auto di un esponente di «Libera»: «Mai subito minacce»

LEGGI ANCHE

Tre colpi d'arma da fuoco sono stati sparati intorno alla mezzanotte di ieri contro l'auto di un esponente dell'associazione antimafia Libera che abita nel quartiere Ponticelli di Napoli. Gli agenti della Questura sono intervenuti in via Hemingway dopo una segnalazione.L'uomo, che ha 46 anni, ha riferito agli agenti di non avere mai subito minacce. Sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia di Stato.