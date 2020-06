Napoli, strade intitolate a Regeni e Aldo Giuffré. Al vicoletto Belledonne targa per De Crescenzo

Nel pomeriggio di oggi, presso la Sala Giunta a Palazzo S. Giacomo, si è svolta, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris, la Commissione Toponomastica cittadina. Si è innanzitutto approvata, su proposta del Sindaco e dell’Assessore Clemente l’intitolazione di una strada a Giulio Regeni, il giovane studioso italiano barbaramente torturato e assassinato in Egitto nel febbraio 2016.



Su proposta del Sindaco e dell’Assessore Alessandra Clemente, è stata approvata l’intitolazione a Giorgio Ascarelli, il mecenate e imprenditore di origine ebraiche, fondatore del Calcio Napoli, fortemente voluta, del piazzale antistante lo Stadio San Paolo, mantenendo il toponimo Piazzale Vincenzo Tecchio, non potendo procedere per motivi tecnici dovuti alle istituzioni e civico presenti, approvando, inoltre, l’intitolazione proposta dall’Istituto di Storia Patria al professore Cosenza dei giardini antistanti l’Università di Ingegneria. E’ stata voluta, inoltre, dalla Commissione, una targa commemorativa a memoria di Luciano De Crescenzo, su proposta del già Assessore alla Cultura Nino Danile e del Vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frezza, in Vicoletto Belledonne, così come in una famosa intervista lo stesso De Crescenzo augurava a se stesso di essere per sempre a sua futura memoria.



Anche al grande attore napoletano Aldo Giuffrè, su proposta dell’Assessore Alessandra Clemente è stata approvata l’intitolazione, in occasione di 10 anni dalla morte il prossimo 26 giugno, una strada o un luogo pubblico, nei pressi del luogo di nascita vicino al Museo Nazionale.



Di grande spessore le tante figure femminili a cui si è deciso di intitolare luoghi pubblici, strade o dedicare targhe commemorative come Nilde Iotti, della quale ricorrono quest’anno i 100 anni dalla nascita, su proposta della Presidente della Commissione ANCI Pari opportunità favorevolmente accolta dall’Assessore Alessandra Clemente o della grande attrice napoletana Pupella Maggio, della cantante Mirna Doris nei pressi del suo luogo natio, su proposta dell’Associazione Borgo Marechiaro, Angela Ardinghelli scienziata, fisica e traduttrice italiana, esponente intellettuale dell'illuminismo italiano, Adriana Basile cantante e musicista napoletana.

Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA