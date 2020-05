Napoli, strisce blu gratuite da lunedì 18 maggio

«Strisce blu gratuite da lunedì 18 maggio. Chi arriverà a Napoli potrà parcheggiare senza dover spendere soldi. È un piccolo aiuto ma ci sembrava il minimo in questo momento difficile». Ad annunciare il provvedimento del Comune di Napoli (manca solamente la delibera) è il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità, che stamattina è intervenuto in diretta sul portale social CampaniaLike, bacchettando anche alcuni ritardi di una «amministrazione che non sta trovando le giuste soluzioni».



Il consigliere Simeone proprio stamattina ha avuto un colloquio con iche in questi due mesi «ha già un passivo di ben 9 milioni di euro - dice il consigliere - e sicuramente perderà altri soldi anche nelle prossime settimane. È un dramma che colpisce tutti, penso anche agli stessi tassisti che non lavorano da mesi, e avranno numerosi problemi anche nei mesi estivi visto che, come ormai è chiaro, arriveranno pochissimi turisti (se arriveranno). È una lotta alla sopravvivenza e anche il Comune deve fare di più. Oggi al di là dei pochi soldi per i buoni spesa i cittadini di Napoli sono stati aiutati (chi ha avuto qualche bonus) solamente da Regione e Governo. Abbiamo l'obbligo di fissare subito un tavolo tecnico con tutte le categorie colpite da questo maledetto virus per far ripartire l'economia e i trasporti.non è questo il momento per fare questi esperimenti».