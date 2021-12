Napoli, tenta di nascondere la droga: 31enne arrestato al Rione Traiano

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio un uomo che ha occultato qualcosa nell' intercapedine del muro di un palazzo per poi allontanarsi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 695 euro mentre, nell’intercapedine, hanno rinvenuto 19 bustine contenenti 30 grammi circa di marijuana.

D. B., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.