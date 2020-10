I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Vomero hanno arrestato per tentata truffa un 18enne incensurato.



Con la ormai triste e nota truffa del corriere, il ragazzo – fingendosi il nipote – aveva convinto l’anziana donna. La signora 81enne del quartiere arenella doveva consegnare ad un corriere la somma di 700 euro in cambio del ritiro di un pacco. La vittima era in attesa del “postino” ma fortunatamente ha telefonato a sua figlia per chiederle più informazioni.

LEGGI ANCHE Truffa agli anziani, napoletana 27enne arrestata a Saviano

La donna – compreso che la madre stesse per essere truffata – ha chiesto aiuto al 112. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno trovato il giovane, in via fontana a bordo di uno scooter, pronto per andare a casa della vittima. Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo. Il 18enne è stato bloccato e arrestato.

Sono in corso indagini per individuare eventuali altri complici.



L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA