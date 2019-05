Tentano di rubare un Suv e speronano l'auto dei carabinieri: tre arresti a Fuorigrotta

Venerdì 24 Maggio 2019, 15:00

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestati tre uomini sorpresi in flagranza di reato mentre tentavano di rubare un Suv parcheggiato su via Pomponio Gaurico: Mario El Shabrawj, 35enne di Fuorigrotta, Salvatore Gallo, 32enne di Cercola, e Giuseppe Ambrosio, 49enne del rione Traiano, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono saltati in auto e si sono dati alla fuga alla vista dei carabinieri ma i militari dell’Arma li hanno inseguiti e raggiunti dopo un breve inseguimento nel corso del quale i malfattori hanno speronato una delle gazzelle.I tre uomini sono bloccati e arrestati. Sequestrati gli arnesi atti allo scasso che avevano al seguito.