Terra dei Fuochi, arrivano i droni per l'ultima sfida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 5 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lotta contro i roghi tossici e gli sversamenti illegali di rifiuti riparte con i nuovi droni in dotazione ai carabinieri. Uno strumento ad alta tecnologia, in grado di sorvolare vaste aree del territorio e proiettare, in tempo reale, le immagini catturate dall'alto. I nuovi dispositivi, acquisiti per stanare incivili, furbetti degli sversamenti di rifiuti e piromani, sono stati presentati ieri a Marano, in via Migliaccio, nel cuore dell'are industriale (Pip) realizzata dall'impresa della famiglia Cesaro di Sant'Antimo e finita qualche anno fa al centro di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia. Le immagini filmate dai nuovi droni, già in funzione da alcuni giorni, sono a disposizione dei nuclei e dei comparti territoriali dell'Arma: stazioni, tenenze, compagnie, militari della forestale, ma anche del gruppo operativo interforze istituto presso la prefettura di Napoli e, naturalmente, dell'autorità giudiziaria.