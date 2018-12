Napoli violenta, l'ucraino ucciso nella notte per fermare una rissa tra sconosciuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 23:00

Una coltellata gli ha reciso la giugulare, un’altra lo ha colpito al cuore, la terza alla mano, mentre cercava disperatamente di difendersi dalla furia del suo assalitore. È morto così, coinvolto suo malgrado in una lite tra sconosciuti, Iurii Busuiok, il muratore ucraino di 36 anni ucciso sabato sera davanti a un locale frequentato da immigrati dell’Est Europa. I carabinieri hanno ricostruito i momenti prima della folle aggressione: il ragazzo era intervenuto per fare da paciere, in soccorso di una ragazza che gli aveva chiesto aiuto per tenere lontana da lei e dal fidanzato quell’uomo che, poi, lo ha ammazzato.