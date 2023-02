Napoli, urla e minaccia gli operatori del 118: era sotto effetto di sostanze stupefacenti

Inveisce contro gli operatori del 118 mentre è sotto effetto di droga. Una 29enne napoletana è stata denunciata per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio p avvenuto in corso Umberto. Qui sono interveuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale che hanno ricevuto una segnalazione per persona molesta durante il servizio di controllo del territorio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una donna in forte stato di agitazione nei pressi di un bar. Avvicinata, è stata la stessa 29enne a dichiarare di aver assunto sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi richiesto l'intervento del 118. Quando però è arrivata l'ambulanza, la donna ha iniziato a insultare e minacciare gli operatori sanitari, ha cercato rifugio nel bar e ha iniziato a rompere alcuni oggetti, spaventando i clienti. I poliziotti sono riusciti però bloccata, non senza difficoltà.