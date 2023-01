Grumo Nevano, torna a casa e picchia moglie e carabinieri: arrestato 34enne

Ha aggredito la moglie dopo essere tornato a casa ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti. È accaduto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, ieri notte. L'uomo, 34 anni, ha colpito la consorte al volto sferrandole calci e pugni. Si è poi distratto un attimo e la donna ha chiamato i carabinieri. Dopo pochi istanti una pattuglia dei militati ha raggiunto l'abitazione, ma la situazione è degenerata: l'uomo ha aggredito anche i carabinieri che, con non poca difficoltà, lo hanno poi arrestato. Dieci i giorni di prognosi per la donna, 20 quelli diagnosticati a uno dei militari intervenuti. Il 34enne si trova ora nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.