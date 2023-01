Casoria, rubano un'auto e la spingono a fari spenti: arrestati due ventenni e un 19enne

A bordo di un'auto ne spingono un'altra appena rubata. G.M e M.S., napoletani di 20 e 19 anni, insieme a T.B., 26enne di Afragola, sono stati arrestati per furto aggravato dagli agenti del commissariato Secondigliano. L'episodio è avvenuto ieri sera a Casoria.

Mentre transitavano in via Giovanni Pascoli, i poliziotti hanno notato le due auto, con una che spingeva l'altra a fari spenti. I tre uomini sono stati raggiunti e bloccati dagli operatori, che hanno visto uno dei tre disfarsi di un cacciavite, poi recuperato.

Nel veicolo spinto è stato ritrovato un altro cacciavite inserito nel nottolino di accensione. L'accertamento ha permesso di constatare anche il furto dell'auto, avvenuto poco prima in via Risorgimento ad Afragola. L'accusa per i tre uomini arrestati è quella di furto aggravato. L'auto rubata è stata restituita al proprietario.