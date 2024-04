Crispano, nonno Felice compie 100 anni

Grandi festeggiamenti a Crispano per le 100 candeline spente da nonno Felice Cristiano, nel giorno della Festa della Liberazione.

Per l’occasione il sindaco Michele Emiliano e l’assessore alle politiche sociali, Imma Lara Imitazione, hanno consegnato all’arzillo vecchietto una targa ricordo con gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera città.

Felice, nativo di Caivano, ma considerato ormai il nonnino di tutti i crispanesi, è stato un giovane combattente durante la seconda Guerra Mondiale.

Per la sua attività di commerciante, molto noto in zona e nel circondario, è stato decorato fin da giovanissimo con medaglia d'oro in qualità di maestro del commercio. È sposato con la signora Anna Angelino e padre di sei figli.

I suoi hobbies preferiti sono musica e ballo. E così nonno Felice, tra fette di torta e brindisi, è stato attorniato dal calore e l’affetto della comunità di Crispano, dei figli, dei 12 nipoti e degli otto pronipoti.