Crispano, 14enne su scooter senza targa non si ferma all'alt e sperona gazzella: denunciato

Ha 14 anni e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. E’ notte e i carabinieri della stazione di Crispano notano un ragazzo a via Salvator Rosa a bordo di uno scooter senza targa. I militari intimano l’alt ma il centauro non ne vuol sapere e parte l’inseguimento.

Una fuga che si protrae fino al comune di Orta di Atella dove arrivano anche i carabinieri della compagnia di Marcianise. La fuga termina a via Bugnano non prima che il 14enne, nell’ultimo tentativo di eludere il controllo, speronasse il paraurti posteriore della gazzella. Il minorenne – ormai braccato e chiuso in ogni direzione – si ferma e si arrende. Nelle tasche del ragazzo 5 dosi di hashish. Droga e mezzo, un Len motor 125, sono stati sequestrati mentre il 14enne è stato affidato ai genitori.