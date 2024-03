Asse di supporto Marcianise-Arzano, off limits fino a giugno la rampa di accesso

La trafficata arteria del Parco Verde di Caivano, importante collegamento tra Marcianise e rotonda di Arzano, resterà chiusa in ingresso per circa tre mesi, fino al prossimo mese di giugno, per consentire l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione sul ponte.

Pertanto per il traffico veicolare in direzione Orta di Atella-Crispano-Frattaminore è stato predisposto un apposito percorso alternativo.

Gli automobilisti dovranno percorrere la deviazione per via Circumvallazione Ovest, che immetterà, poi, sul tratto viario della provinciale Caivano-Aversa.

Da annotare che tale interruzione sarà in atto soltanto all’ingresso della strada in direzione Aversa-Frattamaggiore-Casoria, mentre l'asse rimarrà percorribile per gli automobilisti nel senso opposto, con regolare uscita al Parco Verde.