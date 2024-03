Crispano, 350mila euro per l'impianto sportivo polivalente: inaugurato ad aprile

«Abbiamo restituito ai giovani di Crispano, agli studenti e agli alunni dell’istituto comprensivo statale “Salvatore Quasimodo” un’area abbandonata da anni nel pieno centro della città ed alle spalle degli istituti scolastici».

Sono le parole il sindaco di Crispano, Michele Emiliano, che annuncia così l’imminente inaugurazione dell’impianto sportivo polivalente in erba sintetica di ben 2500 metri quadrati, costato 350mila euro e finanziato dal ministero dell’Istruzione.

Il taglio del nastro della vasta area attrezzata, ubicata in via Provinciale, dotata di campi da calcetto, pallavolo, basket ed apposite zone per attività ginnica, è già in programma per il prosismo mese di aprile.

Inoltre, nella realizzazione dell’opera, è compreso pure il rifacimento dell’intero viale di accesso alla struttura.

«In questi anni di amministrazione comunale - precisa la fascia tricolore - siamo riusciti a programmare e a realizzare tantissimi investimenti, soprattutto su nuove opere pubbliche, migliorando così la vivibilità di Crispano, mentre altri progetti, già programmati e finanziati, sono in dirittura d’arrivo».

Poi il capo dell’esecutivo locale aggiunge. «In questi anni di nuova amministrazione sono davvero felice ed orgoglioso di quanto fatto finora per i nostri giovani, per tutti i cittadini, per la nostra terra e per la nostra Crispano».