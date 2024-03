Napoli, truffa un'anziana e lei gli dà 4mila euro in gioielli e oggetti preziosi: arrestato

Era il 29 gennaio quando Maria, nome di fantasia, 83 anni e residente a Napoli, aveva consegnato al suo presunto nipote 4mila euro in gioielli e oggetti preziosi.

Oggi è stato arrestato il 30enne napoletano artefice del fatto grazie alle indagini degli specialisti della Procura. I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Napoli, su richiesta della Procura, pregiudicato per reati specifici, accusato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

Il truffatore aveva telefonato diverse volte alla signora, fingendo che il figlio sarebbe stato arrestato, se non avessero pagato un'ingente somma di denato o con il versamento di oggetti di valore. Sulla scorta delle pressanti telefonate, la vittima era stata dunque indotta a raccogliere e consegnare frettolosamente tutti gli oggetti in oro e preziosi posseduti in casa ad un uomo che, qualificandosi falsamente come un avvocato ed amico del figlio, la stava attendendo sotto casa.

Le indagini hanno consentito di ricostruire esattamente la dinamica degli eventi delittuosi addivenendo all'identificazione dell'uomo, un 30enne napoletano, che aveva preso in consegna l'oro ed i preziosi dalle mani dell'anziana donna. L'indagato ha numerosi e gravi precedenti specifici, avendo riportato condanne definitive per altre truffe in danno di persone anziane perpetrate con analogo modus operandi.

Le indagini - si legge in una nota a firma del procuratore Nicola Gratteri - sono state coordinate dalla Procura di Napoli che, proprio al fine di assicurare un più efficace contrasto al crescente ed allarmante fenomeno delle truffe in danno degli anziani, all'interno della Settima Sezione ha istituito da tempo un gruppo di lavoro tematico, specializzato nelle attività investigative su tali condotte delittuose.