Vasto, in cella spacciatore africano: vendeva la nuova droga dei poveri

Sabato 8 Settembre 2018, 11:00

Era diventato il più ricercato spacciatore della Ferrovia. Nel reticolo di strade alle spalle di piazza Garibaldi, in quel quartiere Vasto segnato fibrillazioni continue e popolato da un esercito di irregolari, garantiva uno spaccio a decine di tossicodipendenti, ai quali dispensava di tutto. Cocaina, hashish, eroina, e non solo. A soli 21 anni Ahmed, come si faceva chiamare, un extracomunitario del Gambia spacciava a tutte le ore del giorno e della notte. Ma la vera sorpresa, anche per i poliziotti, è arrivata dopo il suo arresto.Bloccato all'angolo tra via Firenze e via Milano da una pattuglia di agenti del commissariato Vicaria-Mercato, il giovane africano è stato trovato in possesso di una confezione di «Rivotril»: un farmaco venduto per curare l'epilessia che - come rivelano alcuni recenti studi - se associato all'alcol produce effetti eccitanti molto simili a quelli prodotti dall'assunzione di cocaina.La scoperta di questa nuova forma di sostanza stupefacente risale, in alcune città italiane, solo a qualche mese fa. Da Milano a Catania (ne erano in possesso anche alcuni ospiti del Cara di Mineo), a Roma, la presenza del «Rivotril» si ripete con preoccupante frequenza. Ora se ne è avuta traccia anche qui a Napoli. Ed è subito scattato l'allarme. Perché questo psicofarmaco che rientra nella categoria degli ansiolitici e degli antiepilettici rischia di diffondersi a macchia d'olio. Si tratta di una normalissima benzodiazepina: costa molto poco, è di facile reperibilità e viene prescritta senza grossi problemi dai medici generici. Associata all'alcol, però, la sostanza produce effetti ritenuti molti simili a quelli dell'eroina. «La comprano quelli che l'eroina non possono permettersela, spesso insieme a un bel cartone di Tavernello», si legge sul sito specializzato Sostanze.info.