Martedì 18 Settembre 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 17:53

Questa mattina si è tenuto un presidio dei lavoratori ex appalti postali organizzato da Slc Cgil e Cgil Campania a palazzo San Giacomo, dove è stata ricevuta una delegazione dei circa cento lavoratori presenti, accompagnata dal consigliere regionale Pd Gianluca Daniele, che ha dichiarato:“Questa mattina ho incontrato l’assessore Panini e il dirigente del Comune di Napoli del Servizio Riscossione per sollecitare, insieme alle organizzazioni sindacali, il futuro dei lavoratori ex appalti postali, ora messi notificatori. È grave che, a distanza di molti mesi, nonostante l’impegno del Comune e l’internalizzazione del servizio, questi lavoratori siano purtroppo ormai privi anche di ammortizzatori sociali. Registro con soddisfazione l’impegno dell’assessore Panini a risolvere il problema entro la fine di ottobre, dando stabilità a tante famiglie che purtroppo, in questi giorni, stanno vivendo il dramma della disoccupazione”.