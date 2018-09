Martedì 25 Settembre 2018, 15:38

Ryanair investe ancora su Napoli e lo fa lanciando nove nuove rotte da Capodichino per l'estate 2019. La compagnia aerea low cost irlandese amplierà l'offerta dell'aeroporto internazionale della Campania con nove nuove mete per un totale di 35 destinazioni che permetteranno di trasportare 2,1 milioni di passeggeri nel prossimo anno, con una crescita stimata del 5 per cento. Bordeaux, Exter, Malaga, Marsiglia, Nantes, Cork, Chania, Rodi e Marrakech: le rotte saranno attive dal prossimo marzo fino ad ottobre e i biglietti di alcune tratte saranno acquistabili già nei prossimi giorni. Per festeggiare la compagnia metterà in vendita posti a partire da soli 14,99 euro, per viaggiare ad ottobre e novembre, prenotabili fino al 27 settembre.«Napoli è una bellissima città, molto appetibile per quanto riguarda i turisti, le rotte che abbiamo attivato l’anno scorso e quest’inverno ci hanno dato notevoli soddisfazioni - ha sottolineato John F. Alborante, Sales e Marketing Manager Italia di Ryanair - Continuiamo ad ampliare quella che è l’offerta in tutte le direzioni. La scelta di queste nuove mete è frutto di un’analisi compelta delle opportunità e delle offerte che ci sono da Napoli,e funge da integrazione di quello che c’è già sia da parte nostra che di altri vettori»La compagnia prevede 53 nuove rotte dall'Italia per l’estate 2019 (sulle oltre 450 totali): tra tutte le città Napoli è al primo posto per numero di nuove rotte. Un interesse, quello dell'azienda irlandese, che conferma il percorso di sviluppo costante tracciato dell'aeroporto di Capodichino negli ultimi anni.«L’anno scorso abbiamo chiuso con un 27 per cento in più di passeggeri dell’aeroporto di Napoli, un dato che ci ha collocato al secondo posto per crescita - ha evidenziato Margherita Chiaromonte, business avation development director dell'aeroporto internazionale di Napoli - Quest’anno confermiamo il trend e prevediamo di chiudere con un ulteriore 13 per cento di crescita. L’annuncio di Ryanair ci proietta verso un 2019 nel quale probabilmente supereremo la quota di 10 milioni di passegeri». Il "volo" dell'aeroporto campano deriva da altre operazioni importanti, come quella annunciata recentemente del nuovo volo targato United Airlines per New York, che partirà il prossimo mese di maggio.