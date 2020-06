Il 6° Reparto Volo della Polizia di Stato Napoli Capodichino come le altre forze di Polizia ha garantito la piena efficienza operativa anche durante il lockdown nella massima tutela degli operatori, compatibilmente alle attività di istituto.



, nello specifico 10 missioni di controllo del territorio in supporto alle pattuglie a terra, e 10 di polizia giudiziaria senza mai fermarsi, garantendo la massima efficienza ed efficacia nonostante lo stato di emergenza abbia causato la chiusura delle ditte altamente specializzate per la manutenzione straordinaria degli aeromobili, (la manutenzione ordinaria viene solitamente effettuata dagli stessi agenti di Polizia del Reparto).

Il solo spostamento fisico dei tecnici specializzati era quasi impossibile in piena pandemia, quindi un ulteriore carico di responsabilità e di scelte impegnative per il comandante del 6°reparto Volo il 1°Dirigente P.S. Dr. Bruno Roverato e per il sostituto commissario Rocco Venticinque coordinatore affari generali ed emergenza covid 19, il vice questore Antonio Di Matteo e il commissario Leonardo Baia che hanno garantito la piena efficienza degli elicotteri Agusta-Bell 212 sempre pronti al decollo in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione meteo.

Gli elicotteri del reparto sono equipaggiati con verricello di soccorso per il recupero di persone traumatizzate e di un sistema di videoripresa particolarmente sofisticato capace di rilevamenti ad alta risoluzione con riprese all' infrarosso e termiche, per il recupero di persone disperse. La sede del VI Reparto Volo della Polizia di Stato Napoli-Capodichino è intitolata alla memoria dell'Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonio Raimondo Medaglia d’Oro al Valor Civile, deceduto durante un'operazione di soccorso.

