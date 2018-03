Martedì 13 Marzo 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 18:39

Nell’ambito del Progetto Sicurezza Giovani, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale - Palermo – impegnati nei servizi di prevenzione al Vomero, nella serata di ieri, 12 marzo, hanno denunciato in stato di libertà un minorenne, responsabile di detenzione di coltello e di sostanza stupefacente nonché, poco dopo la mezzanotte, due giovani di 24 e 20 anni sempre per detenzione di coltello.I poliziotti impiegati sul turno serale, transitando in via Luca Giordano, hanno incrociato un gruppo di quattro giovani che al loro arrivo hanno cercato di allontanarsi. Fermati e controllati uno di loro, un minorenne, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di cm. 17 del quale non ha saputo dare alcuna spiegazione e, nella tasca del giubbino, aveva anche un involucro di carta trasparente con una dose di sostanza erbacea, pari a 0,51 grammi, verosimilmente stupefacente che ha riferito di utilizzare sporadicamente.Il padre del giovane è stato contattato ed è giunto sul posto dove, oltre a consegnargli il minore, gli è stato comunicato del deferimento del figlio all’autorità giudiziaira competente per porto abusivo di arma e la segnalazione per la violazione della norma sugli stupefacenti.Poco più tardi, procedendo nel servizio di controllo del territorio, gli agenti sono arrivati in via Tito Angelini e hanno notato due ragazzi che appena hanno visto l’auto di servizio si sono messi le mani in tasca e hanno tentato di allontanarsi. Il gesto di mettere le mani in tasca, come a protezione di qualcosa, ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di controllarli.Infatti nella tasca di uno dei due c’era un coltello a serramanico di 19 cm. e nella disponibilità dell’altro giovane, un coltello a serramanico di 14 cm. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà ed i coltelli sequestrati.