A Napoli è festa in vista di Natale , non solo a San Gregorio Armeno che ieri ha aperto la Fiera. Ora San Gennaro è chiamato a illuminare le vie dello shopping a Chiaia. Con Pulcinella, il corno portafortuna, il Vesuvio: i disegni di Lello Esposito si trasformano in luci d'artista. E gli addobbi vengono sistemati in anticipo un po' ovunque, i commercianti si autotassano e si organizzano, nuove mostre si aggiungono alle tradizionali kermesse. Ecco una selezione dei prossimi appuntamenti.LE TAPPES'inaugura giovedì 14 l'installazione in piazza Municipio composta da 100 lupi del maestro cinese Liu Ruowang e destinata a diventare attrazione natalizia come fu il Plebiscito dalla «Montagna di sale» di Mimmo Paladino. Bambini e adulti sono infatti chiamati ad accarezzare e fotografare gli animali in ferro, in modo da stabilire un contatto con l'opera. Il progetto è voluto dall'amministrazione comunale (sempre giovedì, alle 11.30 la conferenza con il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore alla Cultura, Nino Daniele), sostenuto da Lorenzelli Arte con la collaborazione di Milot.Il giorno dopo, 15 novembre, si accendono le luci nel quadrilatero della moda (e dello shopping), e anche in questo caso grazie alla sinergia tra pubblico e privato. L'idea di Chiaia District, sezione di Confcommercio guidata da Carla della Corte, ha il contributo di Grimaldi Lines, Gutteridge, Banca del Sud e di tanti commercianti. Per spiegare tutto, un doppio appuntamento è fissato per venerdì: alle 12 c'è la conferenza nella sede dell'associazione in via Medina; alle 20,30 l'accensione delle luminarie e il brindisi in piazza dei Martiri. Con de Magistris e Lello Esposito. Non sono da meno gli esercenti di Vomero-Arenella. «Stiamo raccogliendo le quote tra di noi e siamo alla ricerca di sponsor, sostenuti da Confcommercio, per addobbare i due quartieri con stelle, pendenti e messaggi di auguri, visto che il Comune provvede solo all'isola pedonale», dice Walter Schmitt, uno dei dieci pionieri dell'autotassazione nel 2018. «Il progetto è più ambizioso del precedente, abbraccia 25 strade principali e piazze, via Giacinto Gigante e via Cilea, e arriva fino a viale Michelangelo, piazza Leonardo e le traverse di via Solimine mai considerate», aggiunge Schmitt, ricordando che parte del fondo raccolto in occasione dello scorso Natale è stato usato per aprire una ludoteca in ospedale). La gara di solidarietà è rilanciata da Gesac: la società che gestisce l'aeroporto ha deciso di devolvere l'importo di regali e addobbi. Beneficiari: i senzatetto assistiti dai volontari della «La Tenda». Entro fine novembre sono previsti comunque festeggiamenti nello scalo partenopeo per il decimilionesimo passeggero, il 2019 segna un più 9 per cento di viaggiatori negli ultimi 12 mesi, e la tendenza positiva è confermata da diversi hotel già sold out per Capodanno. Antonio Izzo, presidente Federalberghi Napoli, certifica: «A novembre siamo già in pieno clima natalizio per il turismo». L'imprenditore chiede, per questo alle istituzioni di presentare l'intero programma di fine 2019 («Anche gli artisti e le piste di ballo nella notte di San Silvestro»), coinvolgendo di più le periferie e luoghi «come le Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso e Città della Scienza», suggerisce Izzo. E avvisa: «Solo così possiamo rendere più vivibile la città e soddisfare i visitatori».Senza parlare del Mann o del museo di Capodimonte, le proposte non ancora illustrate nei dettagli sono numerose. Castel dell'Ovo ospita per le feste, ad esempio, «La Mater Matuta» di Mario Schifano e Gennaro Vallifuoco (inaugurazione: il 30 novembre). Una mostra fotografica di Lanfranco Scaramuzzino con Save the Children è al decollo tra i gate (l'11 dicembre) e, il 12, l'attenzione si sposta a Villa Pignatelli: «Delizie di Posillipo», sui 100 anni di vita della Scarlatti. è il titolo scelto per la mostra narrata che ha come regista Aldo di Russo, e il 13 nella Cappella Palatina del Maschio Angioino arrivano i dipinti di Piero Pizzi Cannella (operazione, quest'ultima, dell'assessorato alla Cultura del Comune). Sempre a dicembre, quasi in contemporanea, viene installato un ragno in legno e acciaio dell'artista giapponese Hidetoshi Nagasawa nel cortile di Palazzo reale, dove si hanno anche un'esposizione di disegni sulla città a cura di Alfredo Buccaro, voluta dalla Biblioteca nazionale, un'altra sulla giustizia e un'altra su Carlo III di Barbone organizzata dalla sovrintendenza.