Sei persone, tra cui due bambini, che erano a bordo di un natante semiaffondato sono stati salvati oggi dagli uomini della Guardia Costiera in località San Pietro dell'isola di Ischia. Il salvataggio è stato possibile anche grazie all'intervento di due diportisti che si trovavano in zona e degli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari della zona. Le sei persone sono state condotte in porto: tutte in buone in condizioni di salute, non è stato necessario l'intervento dei sanitari.

Sabato 20 Luglio 2019, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 19:43

