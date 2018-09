No alle antenne per la telefonia: corteo e manifestazione a Cavalleggeri

Lunedì 3 Settembre 2018, 22:48 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 23:02

Tornano in piazza gli abitanti di Cavalleggeri per protestare contro l’installazione delle antenne della telefonia. Poco prima dell’estate, in seguito alla riunione della commissione ambiente del comune di Napoli, i lavori su uno dei piloni della ex funivia erano stati interrotti. Ma questo a quanto pare non basta.Oggi una marcia simbolica è partita da piazza Neghelli diretta alla Mostra d’Oltremare, alla cui presidenza gli abitanti del quartiere intendono chiedere la definitiva interruzione dei lavori.«Non ci sentiamo sicuri» dichiarano i cittadini, «perché crediamo che prima o poi le installazioni riprenderanno. Oggi una nostra delegazione è stata ricevuta alla Mostra per esporre dubbi e perplessità su queste antenne. Loro ci hanno detto che cercheranno di trovare una soluzione che possa essere utile per tutti, in attesa di confrontarsi anche con il Comune nel corso di un incontro tecnico con tutte le parti in causa che avrà luogo domattina».