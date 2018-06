Nonno porta a spasso la nipotina piccola, scippato

Domenica 10 Giugno 2018, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 14:04

TORRE DEL GRECO. Nonno porta nipotina nel parco giochi: scippato della catenina d’oro, indagano i carabinieri. È accaduto stamattina nei pressi del cimitero quando un 60enne stava tornando a casa con la sua nipotina di pochi anni nel passeggino, dopo aver trascorso qualche ora nella Villa comunale Salvo D’Acquisto.Giunto all’altezza di via del Cimitero l’uomo è stato avvicinato da un ignoto su una moto di grossa cilindrata che con violenza e rapidità gli ha scippato la catenina d’oro che portava al collo, per poi dileguarsi in viale Generale Dalla Chiesa. In pochi minuti si è scatenato il panico tra persone accorse e la piccola nel passeggino che è scoppiata a piangere per la paura. Il 60enne si è presentato nel vicino comando della stazione carabinieri Capoluogo per sporgere denuncia. Ora i militari sono sulle tracce dello scippatore.