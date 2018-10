«Nostro figlio seppellito come un boss: ora è stato riabilitato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Ottobre 2018, 08:42

La sentenza ha previsto la condanna per i killer ma i genitori di Antonio Landieri non riescono a gioirne. Il dolore per quel figlio che non c’è più è sempre forte e pesa sui loro cuori come in questi anni ha pesato la difficoltà di dimostrare a tutti, agli altri, di essere persone perbene finite al centro di una storia terribile. «Lo hanno fatto seppellire come se fosse stato un killer, un camorrista, un criminale e invece era un bravo ragazzo», dice con un filo di voce la signora Raffaelina trattenendo a stento le lacrime. Suo figlio era Antonio Lettieri, il giovane di 25 anni assassinato il 6 novembre 2004, in via Labriola a Scampia, in un agguato di camorra. Fu una vittima innocente della faida che quattordici anni fa si combatteva nella periferia nord di Napoli tra il clan Di Lauro e gli scissionisti. La sentenza ha messo un punto sulla sua innocenza. «Ma quanti sospetti abbiamo dovuto sopportare…», ricordano i familiari della vittima.