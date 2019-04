Nozze trash, l'ultima beffa di Tony Colombo: multa da 500 euro e non 32 mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 07:02

Il sindaco di Napoli dice basta: «Per me ora questa storia è chiusa per il semplice motivo che sono una persona seria e perché mi devo occupare di Napoli e non posso contribuire a costruire storie che non esistono». La questione del matrimonio del cantante Tony Colombo sta diventando oppressiva per il primo cittadino che, dopo la pubblicazione di una foto del 2016 nella quale è abbracciato all'artista ha spiegato: «Ho visto due volte Tony Colombo, quando venne a palazzo San Giacomo a portarmi l'invito a un suo concerto a cui andai poi a salutarlo ma senza restare. Non sono amico di Tony Colombo e tornando indietro rifarei tutto quello che ho fatto così come ho deciso di non sposarlo».