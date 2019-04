Nuove sale operatorie: «Presto pronto soccorso al Policlinico Vanvitelli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Aprile 2019, 09:25

Riqualificate attrezzature, spazi e tecnologie utilizzate delle unità operative chirurgiche del Policlinico dell'Università Vanvitelli, da decenni sono ospitate in collina, presso la cittadella universitaria di Cappella Cangiani. Il taglio del nastro è in programma oggi alle 10 con il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il rettore della Vanvitelli Giuseppe Paolisso e il direttore generale Maurizio Di Mauro.OBIETTIVO PRONTO SOCCORSOIl via alla nuova piattaforma chirurgica dell'Università Vanvitelli rappresenta anche il primo tassello per concentrare nella zona ospedaliera, in via Pansini, le attività operatorie programmate, o eseguite su prenotazione e prive di urgenza. Contemporaneamente questo passaggio segna l'avvio, nel centro storico, delle operazioni che da dopo l'estate alla fine del 2019 condurranno all'attivazione di un nuovo pronto soccorso generalista destinato ad arricchire l'offerta sanitaria nel cuore di Napoli. Non solo, la razionalizzazione delle Unità chirurgiche, tra il polo collinare e quello di piazza Miraglia, dell'Università Vanvitelli, potrebbe essere anche il presupposto logistico per consentire di aprire le porte, nelle prossime settimane, al team di chirurghi degli Incurabili che dopo la chiusura per dissesto del Complesso monumentale cinquecentesco sono momentaneamente ospitati all'Ospedale del mare ma ancora in cerca di una casa nella vicinanze della storica sede.