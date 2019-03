Occuparono la casa a Pomigliano, assolti: «Non fu reato, agirono per necessità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Marzo 2019, 13:00

Per l'impossibilità di pagare l'affitto erano stati sfrattati da un appartamento di Pomigliano e avevano occupato abusivamente con i loro figli la casa di custodia, abbandonata da tempo, di un passaggio a livello della Circumvesuviana. Per questo reato erano stati processati. Alla fine però, il giudice monocratico Antonia Ardolino ha assolto Ivano Di Mauro, 39 anni, e la moglia Monica Domigno, di 38, entrambi disoccupati di Pomigliano. «Lo stato di necessità dei due imputati - si legge nella motivazione della sentenza - li ha costretti a commettere il reato di occupazione abusiva di un immobile in disuso allo scopo di evitare pericoli imminenti per loro e per i loro figli».Non c'è che dire: è una sentenza di quelle che fanno tirare un sospiro di sollievo a chi si trova in grave difficoltà ma che è anche destinata a far discutere. Il tribunale di Nola, citando comunque una precedente sentenza della Cassazione, ha sostanzialmente accolto la tesi dell'avvocato difensore dei due imputati, Giuseppe Gragnaniello. «Le motivazioni della sentenza spiega infatti il legale - danno atto della circostanza per la quale gli imputati, pur avendo sollecitato un aiuto all'amministrazione comunale di Pomigliano, non hanno ottenuto nulla. Per cui l'occupazione è giustificata da un comprovato e indiscutibile stato di necessità».