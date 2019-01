Martedì 15 Gennaio 2019, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una svolta decisiva nel corso delle inchieste sulla cosiddetta guerra delle paranze cittadine.Sono stati i carabinieri del comando provinciale ad arrestare, su mandato della dda di Napoli (indagini degli aggiunto Borrelli e Frunzio) i presunti responsabili del delitto di Vincenzo De Bernardo, ucciso a Marigliano nel 2015. Si trattava di una vendetta trasversale, per colpire lo zio del presunto assassino di Emanuele Sibillo. Per questo delitto - parliamo dell’omicidio de Bernardo - sono coinvolti Ciro Rinaldi (attualmente latitante), Luisa De Stefano e Luigi Esposito. La controrisposta non si è fatta attendere con il ferimento di Antonio Amato, nel 2017, indicato come presunto specchiettista del delitto De Bernardo: per questa vicenda viene indicato come sparatore proprio il figlio dello stesso De Bernardo.