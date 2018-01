Si svolgerà il 7 febbraio prossimo l'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Napoli Alfonso Sabella, per decidere il rinvio a giudizio di Luca Materazzo con l'accusa di omicidio premeditato. I suoi legali, gli avvocati Gaetano e Maria Luigia Inserra, dovranno decidere dopo essersi consultati con l'imputato se chiedere il giudizio abbreviato oppure quello ordinario. Il rito abbreviato, in caso di condanna, potrebbe evitare la condanna all'ergastolo, pena che l'imputato rischia per le aggravanti che gli vengono contestate. Non si sa ancora se Materazzo sarà interrogato prima in Spagna, con una rogatoria, oppure se l'interrogatorio di garanzia si svolgerà dopo l'estradizione in Italia.

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 11:10

