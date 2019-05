Lunedì 6 Maggio 2019, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 14:30

Ergastolo per Cosimo Di Lauro. Si è chiuso il primo grado di giudizio a carico del figlio di Paolo Di Lauro, diventato famoso per la foto che lo ritrae all’uscita della Pastrengo dopo gli arresti del gennaio del 2005, in piena faida.Cosimo Di Lauro è indicato come mandante e istigatore del delitto di Mariano Nocera del 2 settembre del 2004, in zona rione Monterosa, al termine delle indagini dei pm Maurizio De Marco e Antonio D’Alessio, sotto il coordinamento dell’aggiunto Giuseppe Borrelli.