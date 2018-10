Ospedale del Mare, 200 arrivi al giorno: ma i tempi per i ricoveri sono lunghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 09:47

Pronto soccorso affollati, barelle in corsia, codici a bassa urgenza che (in misura del 40,50 per cento) ingolfano le accettazioni dei reparti di emergenza: se Atene piange Sparta non ride. Se all’Emergency del Cardarelli si registrano da mesi oltre 250 accessi al giorno, al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare si viaggia ormai su livelli di circa 200 arrivi ogni 24 ore. Aperta la porta del pronto soccorso a metà settembre il mega presidio di Napoli est in un mese e mezzo ha visto transitare dalla sua principale porta circa 8 mila pazienti. Pochi ricoveri, tanti codici verdi e bianchi a bassa urgenza, parecchi politraumi trattati (forse troppi per un presidio che non è ancora trauma center ma lo diventerà solo ad inizio del 2019), e anche molte barelle impegnate nel reparto diretto da Vittorio Helzel che a partire dal 5 novembre dovrebbe far scattare il disco verde all’apertura di 8 posti letto dell’Osservazione breve intensiva.