Panettone a bordo, Alilauro regala dolci a chi viaggia da e per Ischia

Il simbolo per eccellenza del panettone naviga da e per Ischia, naturalmente a bordo delle unità Alilauro. Grazie alla collaborazione tra la compagnia marittima e la pasticceria-ristorante “Il Triangolo” di Lacco Ameno, fiera ambasciatrice dal 1972 dell’artigianalità del food made in Ischia, chi viaggia da e per Ischia potrà ricevere in omaggio gustosi panettoncini artigianali.L’iniziativa è prevista per giovedì 12 e venerdì 20 dicembre su alcune corse sulle linea Napoli-Ischia e rientra nelle attività previste da Alilauro per festeggiare il Natale insieme ai suoi passeggeri, grandi e piccini. Gli utenti fortunati sono inviati a condividere una storia su Instagram o Facebook con il panettoncino taggando Alilauro Volaviamare e Il Triangolo.