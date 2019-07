Sabato 6 Luglio 2019, 17:43

Ha denunciato la scomparsa del figlio, un bimbo di pochi mesi, all'uscita del centro commerciale Auchan di Mugnano. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Marano che, nel giro di qualche minuto, hanno fatto luce sulla vicenda. La donna, che era in stato confusionale, aveva riferito di aver adagiato il figlio sul sediolino posteriore della sua autovettura, di essersi girata per qualche secondo e di non averlo più trovato. I militari hanno appurato che la ricostruzione della donna, che pare abbia assunto stupefacenti, non era corrispondente alla realtà: il bambino, infatti, sarebbe rimasto a casa con la nonna, residente in un comune del litorale flegreo.