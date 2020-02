LEGGI ANCHE

Gli agenti del, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Taddeo da Sessa una persona che stava svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto ed hanno accertato che l’uomo, L.F., 45enne napoletano con precedenti di polizia, era già destinatario di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), emesso dal Questore di Napoli nello scorso dicembre, che gli vieta di sostare tra via Taddeo da Sessa e corso Arnaldo Lucci. Gli agenti lo hanno dunque denunciato per aver violato le prescrizioni del Dacur.