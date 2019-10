Napoli, tornano le ruspe al parco della Marinella: «Intitoliamolo ad Aldo Loris Rossi»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 10:31

Ruspe in azione questa mattina nel parco della Marinella. Dopo la denuncia di alcune mamme di via Marina che, attraverso Il Mattino, avevano segnalato la presenza di una donna immigrata che si prostituiva nell’area del futuro parco e, a seguito del blitz della polizia municipale di pochi giorni fa, da oggi sono ripartiti i lavori di riqualificazione. Un’opera che i cittadini attendono da anni per vedere loro restituito un ampio spazio, dove dovrà nascere la cosiddetta Villa del Popolo, secondo il progetto di Aldo Loris Rossi.Proprio a lui Luigi Rispoli, della direzione nazionale di FdI che segue da decenni la vicenda, ha chiesto di intitolare il parco quando sarà completato: «Ai cittadini era stato promesso un mega polmone verde in una delle strade più inquinate della città. Invece lo spazio finora è stato motivo di preoccupazione per la presenza di baracche, degrado e abbandono. Mi dispiace solo che Aldo Loris Rossi non abbia potuto vedere realizzata la sua opera. Chiedo perciò al Comune che il parco porti il nome dell’architetto quando sarà finito». Il parco urbano di oltre 30mila metri quadrati completerà il processo di valorizzazione dell'intera area di una delle principali porte di accesso in città. Nel progetto, come annunciato dall’assessore al ramo Ciro Borriello, sono previste: essenze arboree, parco giochi, verde a tema, area sgambettamento per cani e autosufficienza energetica, che «faranno di quel posto un luogo inclusivo, a misura di bambino, uno spazio da restituire alla città negato per troppo tempo. Inoltre, il parco sarà recintato e munito di videosorveglianza».