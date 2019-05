Rapinato il patron dell'AfroNapoli: era in auto con la moglie incinta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 07:00

Il cerotto sul labbro superiore nasconde i due punti di sutura, non l'amarezza. «Queste sono le cose che ti succedono se vivi nella città più bella del mondo ma totalmente abbandonata dallo Stato». Inizia così il racconto che Antonio Gargiulo, 47 anni, presidente della squadra Afro-Napoli United e della cooperativa Gesco, pubblica su Facebook il giorno dopo la violenta rapina subita a Capodimonte, corredando la denuncia con la foto che mostra la ferita.«Intorno alle 9 di sera ero in auto, nel traffico, fermo al semaforo di via Capodimonte, all'incrocio con via Miano».«No, con mia moglie che è incinta al sesto mese, la sua prima gravidanza. Facile immaginare la paura che ho provato quando, all'improvviso, la mia auto è stata presa di mira da due ragazzi in sella a uno scooter che hanno fatto inversione di marcia».«Con il calcio della pistola hanno rotto il finestrino dell'Audi Q2 e si sono fatti consegnare denaro, borsa e gioielli, prendendo anche i documenti, il bancomat e la mia collana di acciaio».