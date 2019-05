Pellet di dubbia provenienza: imprenditore napoletano denunciato per ricettazione

Lunedì 13 Maggio 2019, 13:16

I carabinieri della stazione forestale di Marigliano e agenti della polizia locale hanno sottoposto a controllo una ditta che vende articoli per l’agricoltura, il giardinaggio e la casa. Esaminando le bolle di accompagnamento inerenti i bancali di pellet accatastati nei depositi sono emerse discrepanze, in effetti c’erano in giacenza 3.820 chili di pellet, di marca bulgara, di dubbia provenienza perché non indicati in alcuna fattura.L’amministratrice dell’azienda e il gestore sono stati perciò denunciati per ricettazione: 261 sacchi di pellet sono stati posti sotto sequestro.