Scuola, i 4.000 ex Lsu incrociano le braccia: disagi in classe

Lunedì 19 Marzo 2018, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 13:05

Grave disagio nelle scuole della Regione Campania, per un giorno le scuole resteranno sporche. I 4000 lavoratori ex Lsu impegnati nei lavori di pulizia e decoro degli istituti scolastici hanno incrociato le braccia per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil. Nonostante la giornata piovigginosa centinaia di lavoratori si sono dati appuntamento a piazza Mancini e sfilato per le vie del centro fino alla prefettura in piazza Plebiscito.«Nonostante ingenti risorse finanziate nella legge di bilancio, da parte del Governo, - afferma una nota dei sindacati di categoria - fino a giugno 2019, per garantire salario, occupazione , servizi, qualità alla utenza scolastica, ormai da lunghi mesi e ripetutamente il consorzio Manital paga con ritardo le spettanze salariali dei circa 4000 lavoratori impegnati nell’appalto. Ogni mese si calpesta la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie. Questo non è più possibile, se il consorzio Manital non modifica i suoi comportamenti e continua a produrre ripetuti disagi può decidere di lasciare l’appalto ed andare via».