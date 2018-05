Mercoledì 30 Maggio 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 13:10

TORRE DEL GRECO. A bordo della sua auto con un bottino... prezioso. Denunciato sub, ladro di corallo.Un 35enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell'ordine è stato controllato dai carabinieri della stazione capoluogo di Torre del Greco durante un normale controllo alla circolazione stradale e sorpreso a tenere, in una scatola scarpe sul sedile dell’auto, 600 grammi di rami di corallo rosso pregiato allo stato grezzo.L’uomo aveva in auto anche la muta da sub e arnesi da pesca subacquea: aveva raccolto i preziosi rametti nello specchio di mare del golfo di salerno dove giacevano a una profondità di oltre 80 metri. E' stato denunciato per raccolta e detenzione illecita di corallo rosso. I rametti, del valore sul mercato di circa 4mila euro, sono stati sequestrati.