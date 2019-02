Semafori spariti in via Marano Pianura, un residente, Luigi Manna, ne denuncia il furto durante la notte.

Anche tra i vandali e gli incivili il quoziente intellettivo conta. Solo un incivile decelebrato può pensare di rubare i semafori che regolano il passaggio delle auto lungo una strada con la carreggiata ridotta a causa di frana, sulla quale si procede a senso unico alternato. Significa non realizzare che può mettere in pericolo la vita di ignari cittadini che percorrendola senza semafori vanno incontro a forti rischi. Luigi Manna, residente in zona, ne ha denunciato il probabile furto durante la notte. Siano rimpiazzati, indispensabili su strada a senso unico alternato

ha detto in merito Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

Via Marano Pianura è un nodo nevralgico che collega Marano alla zona collinare di Napoli, ha precisato Borrelli, si proceda con celerità a riaprire la strada e a liberare la carreggiata perché si possano evitare ai residenti disagi per i tanti cantieri eterni

Lunedì 25 Febbraio 2019, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 08:43

