Plebiscito, un video mostra com'è ridotta la piazza simbolo di Napoli

Quanto degrado in piazza del Plebiscito, il luogo simbolo di Napoli. Le scale della basilica di San Francesco da Paola sono piene di cartacce e, sotto il colonnato, si trovano i rifugi di fortuna dei senzatetto. Immancabili le scritte che imbrattano i muri, e i falli disegnati dai vandali, i nomi impressi a caratteri cubitali come se il monumento fosse una pagina di un diario privato. In due minuti di immagini con sotto l'audio ambiente, senza aggiungere una parola, il video girato da Antonio Alfano, dell'associazione No Comment, mostra tutto questo. Lasciando trasparire l'amarezza. Colpisce più di un pugno nello stomaco in una città che registra proprio in questi giorni di agosto un boom di turisti. La cartolina è con vista. Sui rifiuti. Che tristezza.

