Corse tagliate e spesa ridotta all'osso: così è collassato il trasporto pubblico

Martedì 20 Marzo 2018, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 10:15

L'Anm incassa di più e spende meno, ma offre servizi sempre peggiori ai cittadini, con decine di corse bus e metro cancellate. È il paradosso del primo anno di risanamento dell'azienda dei trasporti cittadina, fotografato nell'informativa inviata al Tribunale fallimentare, relativa allo stato patrimoniale aggiornato a gennaio 2018. Nell'ultimo anno, l'Anm ha tagliato corse per oltre 2,2 milioni di km (scendendo da 21 a 18,7 milioni di km prodotti tra il 2016 e il 2017). Scure soprattutto sui bus, che segnano -16,5% di km prodotti a gennaio 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017. Le corse soppresse colpiscono sia le linee urbane, dove scompaiono 1,5 milioni di km percorsi, che la provincia, che perde circa 700mila km. Un calo, però, che non sembra legato solo al risanamento. Confrontando i dati mensili, infatti, dal documento emerge un trend di continua diminuzione del trasporto autofilotranviario (bus, filobus e tram), che scende da 1,4 milioni di km di gennaio 2016 a 1,2 milioni di gennaio 2017 (-10,5%) fino a un milione di gennaio 2018. In totale, la produzione su gomma si è quasi dimezzata nel giro di 20 anni. Era di circa 35 milioni di km alla fine degli anni Novanta, per scendere a 24 un decennio fa. Nel 2016 è arrivata a 15 milioni. Oggi è scesa ancora a 13 milioni di km. In controtendenza rispetto ad altre città italiane, come Milano, dove l'Atm, l'anno scorso, ha annunciato l'aumento di un milione di km all'anno di produzione, anche se le dimensioni e l'ambito delle due aziende sono diversi (l'Atm produce 170 milioni di km in totale, di cui 66 su gomma).