Mercoledì 21 Marzo 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 15:07

Secchi, stracci ed idropulitrice per raccogliere ed asciugare la pioggia che cade dalla copertura in vetro del soffitto. Alla stazione Museo del metro collinare, durante il maltempo, il passaggio verso la rampa d'uscita di piazza Cavour è delimitato dalle transenne, per salvaguardare i passeggeri dalle pozzanghere.