In auto con pistola e 57 dosi di droga, 41enne arrestato nel Napoletano

Giovedì 21 Marzo 2019, 12:44

Nascondeva in auto una pistola con munizioni e sostanza stupefacente di vario tipo: con questa accusa un 41enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano.Nel corso di un controllo del territorio, gli agenti hanno notato l'uomo, originario di Cercola, alla guida di una Renault Modus in via Carceri Vecchie che alla loro vista tentava di cambiare strada. Per questo motivo l'uomo è stato bloccato.Nell'auto, sotto al tappetino lato passeggero, gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9 x 21 completa di caricatore rifornito di sei cartucce mentre una settima era caricata in canna. Nel cassetto portaoggetti dell'auto gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre quattro cartucce dello stesso calibro e 57 dosi di sostanza stupefacente tra eroina, cocaina e shaboo il tutto riposto all'interno di una busta di plastica.L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale con l'accusa di porto clandestino di arma da sparo con matricola abrasa e relativo munizionamento, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.