«Pizzini» sospetti: scoperta e smantellata piazza di spaccio nel centro storico di Napoli

Martedì 6 Novembre 2018, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 18:38

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Lino Sorbetti, Emanuele Salino e Giuseppe Gelato, tutti napoletani, rispettivamente di 34, 20 e 23 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, passando in Vico Dei Candellari hanno notato il 23enne stazionare all’angolo con via Carbonara, mentre il 20enne all’angolo con la via Oronzo Costa. Pochi istanti dopo gli agenti hanno notato 2 acquirenti avvicinare il 23enne ricevendo da questi un “pizzino”.Gli acquirenti hanno raggiunto l’ingresso di uno stabile di Vico dei Candellari e hanno consegnato il foglietto al 34enne. Lo spacciatore a questo punto è entrato nello stabile e poco dopo in cambio di denaro ha consegnato ai due acquirenti alcune dosi di stupefacenti che aveva prelevato da una fessura posta all’interno del portone.I poliziotti , prontamente intervenuti, hanno bloccato i 3 uomini. Il 34enne è stato trovato in possesso di 139 euro. Inoltre all’interno della fessura ricavata dal portone gli agenti hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina.Il 25enne è stato trovato in possesso di 210 euro. Gli acquirenti sono stati segnalati amministrativamente mentre i 3 spacciatori sono stati arrestati e condotti alla casa circondariale di Poggioreale.