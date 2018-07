Un agente della Polizia Penitenziaria è stato arrestato davanti al carcere napoletano di Poggioreale perché trovato in possesso di dosi droga che, verosimilmente, erano destinate ai detenuti. A rendere noto l'episodio, avvenuto sabato scorso, è Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). Gli agenti, incaricati dalla Procura di Napoli, hanno perquisito anche l'abitazione dell'uomo nella quale è stata trovata altra droga e un microtelefonino, dello stesso modello di quelli trovati e sequestrati ai carcerati, all'interno delle strutture penitenziarie. «È un dovere tutelare l'istituzione penitenziaria e le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria alla luce dell'arresto avvenuto nel carcere di Napoli Poggioreale», ha commentato Capece.



«Nell'assoluta convinzione dei capisaldi giuridici della presunzione d'innocenza e del carattere personale della responsabilità penale, che vale per tutti, - ha detto ancora il segretario del Sappe - chi si è reso responsabile del reato di possesso di un ingente quantitativo di droga che stava tentando di introdurre in carcere a Poggioreale subirà le giuste conseguenze sia sotto il profilo penale e disciplinare perché hanno tradito lo Stato e la fiducia di tutti i colleghi. La Polizia Penitenziaria è in prima linea per eliminare le mele marce». «E' inutile nascondere - aggiunge Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del SAPPE - la grande amarezza che questo grave fatto ha determinato tra i colleghi di Napoli, che si sono sentiti traditi tanto più che il collega arrestato risulta essere dirigente sindacale di una Sigla del Corpo e quindi a lui alcuni colleghi si sono rivolti nel tempo per chiarimenti e consigli sui servizi. Ma il Corpo di Polizia penitenziaria è una Istituzione sana. È del tutto evidente che rendersi responsabili di comportamenti che sono non solo contrari alla nostra etica professionale ma addirittura illegali perché violano le norme penali è assolutamente ingiustificabile, tanto più se a porli in essere è chi svolge la delicata professione di poliziotto penitenziario».

Lunedì 30 Luglio 2018, 13:12

