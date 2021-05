Policlinico Vanvitelli, visite gratuite di dermatologia per i non udenti

Policlinico Vanvitelli, clinica dermatologica: visite gratuite dedicate esclusivamente a pazienti non udenti. I controlli sono svolti da una specialista che ha imparato il linguaggio ei segni e in grado di comunicare con chi non ha l'udito.

Il progetto sperimentale prevede visite gratuite in presenza e dedicate esclusivamente a pazienti sordi e tenute da una specialista che ha imparato il linguaggio dei segni.

Il progetto Lis (elaborato da Sabrina Pesce) sarà presentato online domani giovedì 27 maggio 2021, all'Associazione "Anteas amici dei campi Flegrei" e all'Ente Nazionale Sordi (Ens) di Napoli; successivamente si procederà alle visite in programma presso la Clinica dermatologica (diretta dal professore Giuseppe Argenziano) presso nell'Edificio 9/C di via Pansini nel Complesso Cappella Cangiani.

L'Open Day, per il momento, è destinato a dieci pazienti sordi che incontreranno la dottoressa Veronica Di Brizzi; la dermatologa ha seguito il Corso Lis (linguaggio dei sordi) proprio per mettere l'utente a proprio agio. "La buona comunicazione medico-paziente è alla base della qualità assistenziale. Parlare il linguaggio Lis è sicuramente la dimostrazione di un interesse nei confronti del paziente. "Così facendo si diminuisce anche l’ansia di chi si reca in ospedale, dichiara Antonio Giordano, direttore generale dell'Aou Luigi Vanvitelli.