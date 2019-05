I Polverino e l'imprenditore si riprendono la supervilla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

Non luogo a procedere, perché i fatti non sussistono. E' una formula ampia quella con il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il proscioglimento nei confronti del boss Giuseppe Polverino, ritenuto esponente della camorra maranese, di sua moglie Filomena Schiano e dell'imprenditore puteolano Gennaro Di Razza. Il giudice ha ritenuto che gli elementi agli atti delle indagini non fossero tali da portare la vicenda a dibattimento e ha dunque respinto la richiesta di rinvio a giudizio che la Dda aveva formulato nei confronti dei tre imputati, contestando a vario titolo l'intestazione fittizia di beni e il reimpiego di proventi illeciti con l'aggravante camorristica. Non si farà il processo, quindi. Il boss Polverino, sua moglie e l'imprenditore accusato di aver reimpiegato i soldi del clan nell'operazione per l'acquisto di una lussuosa villa da 18 stanze nel parco delle Rondini, in via del Mare, a Marano, escono da questa vicenda giudiziaria. E con questa decisione scatta anche il dissequestro della villa che torna, dunque, nella piena disponibilità dell'imprenditore Di Razza. E' passata la tesi della difesa (avvocato Diego Di Bonito per Di Razza e avvocati Giovanni Esposito Fariello e Raffaele Esposito per Polverino e Schiano) che ha puntato su una consulenza tecnica per sostenere che l'acquisto della villa - del valore stimato attorno al milione di euro - fu fatto dall'imprenditore nel 2008 con le proprie forze economiche e accedendo a un mutuo di recente rinegoziato in virtù di più vantaggiosi tassi.